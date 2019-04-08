2019-04-08T11:52:26+03:00
Происшествия

В Кирове из-за непотушенного окурка сгорела квартира на проспекте Строителей

Из дома эвакуировали пять человек
Евгений ДЕМИХОВ
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Жители переживают: из-за пламени мог взорваться газ в квартирах. Фото: стоп-кадр из видеоЖители переживают: из-за пламени мог взорваться газ в квартирах. Фото: стоп-кадр из видео
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Первой вспыхнула лоджия. Она сгорела полностью. Потом огонь перекинулся на квартиру. Помещение тоже сильно пострадало. В квартире на проспекте Строителей, 46, обгорел потолок.

- Сигнал о пожаре поступил 7 апреля, в 13.30 часов, - уточнили в ГУ МЧС России по Кировской области. - Из квартиры эвакуировано пять человек. Пожар тушили 26 человек в составе четырех пожарных расчетов.

По предварительной версии спасателей, лоджия вспыхнула из-за неосторожности при курении.

На проспекте Строителей из-за неосторожности при курении сгорела квартира.Огонь начал распространяться с лоджии, после этого перекинулся на квартиру. Видео: Dianessa Sergeevna! другой источник

Очевидцы выложили видео в социальные сети. Некоторые кировчане считают, что спасатели ехали слишком долго, из-за чего квартира полностью сгорела. Кроме того, жители города волнуются, что из-за пожара мог взорваться газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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