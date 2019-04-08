В Кирове из-за непотушенного окурка сгорела квартира на проспекте Строителей
Первой вспыхнула лоджия. Она сгорела полностью. Потом огонь перекинулся на квартиру. Помещение тоже сильно пострадало. В квартире на проспекте Строителей, 46, обгорел потолок.
- Сигнал о пожаре поступил 7 апреля, в 13.30 часов, - уточнили в ГУ МЧС России по Кировской области. - Из квартиры эвакуировано пять человек. Пожар тушили 26 человек в составе четырех пожарных расчетов.
По предварительной версии спасателей, лоджия вспыхнула из-за неосторожности при курении.
На проспекте Строителей из-за неосторожности при курении сгорела квартира.Огонь начал распространяться с лоджии, после этого перекинулся на квартиру. Видео: Dianessa Sergeevna! другой источник
Очевидцы выложили видео в социальные сети. Некоторые кировчане считают, что спасатели ехали слишком долго, из-за чего квартира полностью сгорела. Кроме того, жители города волнуются, что из-за пожара мог взорваться газ.
ИСТОЧНИК KP.RU