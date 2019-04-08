Погода в Кирове на неделю: тучи, дождь и редкое солнце

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-08T15:45:11+03:00

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Теплый воздух и ясное небо на первой неделе апреля сменились пасмурным небосводом и тучами. Впереди кировчан ожидает дождливая неделя. По данным сервиса «Яндекс. Погода», всю неделю, кроме воскресенья, небо будут застилать тучи, лишь иногда пропуская солнечные лучи.

Так, понедельник, 8 апреля, станет самым теплым днем на неделе. Несмотря на облачность, температура воздуха составит +9 градусов Цельсия. Скорость ветра небольшая: от 1,8 до 4,5 метра в секунду.

Такая же погода сохранится и во вторник. По предварительным прогнозам синоптиков, к вечеру 9 апреля тучи рассеются и наступит ясная погода. Дневная температура воздуха будет колебаться от 6 до 9 градусов выше ноля.

В среду и четверг будет пасмурно. Ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха будет +6…+7 градусов Цельсия. Скорость ветра не более 3,6 метра в секунду.

В пятницу и субботу будет чуть прохладнее: температура воздуха составит +4…+6 градусов Цельсия. Пасмурная погода с редкими прояснениями.

Воскресенье станет самым морозным и солнечным днем: столбик термометра днем опустится до отметки +3…+4 градусов Цельсия. При этом на небе не должно появиться ни тучки.

ИСТОЧНИК KP.RU