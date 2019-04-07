2019-04-07T11:25:51+03:00
Дом. Семья

На трассе в Кировской области собака почти год ждет хозяина

Собаку уже зовут местным Хатико
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: vk.com/public177579048Фото: vk.com/public177579048
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Как сообщает волонтерская группа «Потеряшки. Найденные. Оричи», на трассе «Киров-Советск» с лета прошлого года бегает собака.

- Те, кто часто ездят по направлению Киров-Верхошижемье-Советск наверняка видели одинокого пса, который бродит примерно на одном и том же участке трассы (38 км, после Адышево), - сообщают волонтеры. - Многие давно окрестили его местным Хатико, который ждет хозяев уже ориентировочно с лета. Животное очень худое и грязное. В лесу есть лежанка и по всей вероятности щенок. Если у вас есть возможность, отправляясь в Верхошижемье или Советск, захватите что-нибудь съестное и покормите пса. И конечно, репост приветствуется, вдруг, хозяева найдутся.

К людям собака не подходит. В машину не идет обходит ловушки - очень осторожна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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