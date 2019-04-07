В Кирове появилась телеаллея

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-07T11:11:25+03:00

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Акция «Телеаллея» проводилась в 20 городах нашей страны. Киров не стал исключением. В субботу на набережной Грина было высажено 20 лип. Акция приурочена к переходу региона на цифровое вещание.

– Через девять дней Кировская область полностью перейдет на цифровое вещание. С 15 апреля у кировчан появится возможность смотреть любимые передачи в высоком цифровом качестве без абонентской платы, – отметил министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх. – Сегодня, в честь предстоящего события – перехода на цифровое эфирное вещание – мы открываем «Телеаллею». Каждому дереву на этой аллее присвоено имя телеканала, это те самые 20 телеканалов, которые открывают новую эру в телевидении. Поздравляю всех телезрителей с этим событием!

ВАЖНО

Жители 277 населенных пунктов, находящихся вне зоны покрытия цифровым ТВ с наземных передатчиков, могут подключиться к «цифре» при помощи спутникового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU