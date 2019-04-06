Кировчанке вернули украденного белоснежного карликового шпица

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-06T13:52:00+03:00

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Вчера в обед у ребенка, гуляющего с собакой породы померанский шпиц, высокий мужчина отобрал домашнего любимца. ЧП произошло в районе завода Шинник. Владелица написала заявление в полицию о краже. А также выложила в соцсети фото и объявление о преступлении. За сутки запись набрала 100 тысяч просмотров. Было сделано 5000 репостов. Нашедшему было обещано материальное вознаграждение. Сегодня утром какой-то мужчина принес собаку и вернул владельцам.

- Решили вернуть, как только узнали, что собака беременна, - написала владелец собаки Мария Петрова. - Собака вернулась чистая, без следов побоев, надругательств, какого-то негативного воздействия, здоровье - ок. Эта история многому научила каждого из нас. Я очень хотела бы сказать спасибо каждому репостнувшему, но мне не хватит и года,чтобы отблагодарить Вас всех. Желаю каждому,кто поучаствовал крепкого здоровья, всех благ!

Невостребованное вознаграждение будет в понедельник передано в «Дари Добро» для оплаты долгов или каких-то нужд организации.

ИСТОЧНИК KP.RU