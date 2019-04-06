Погода в Кировской области поменяется с солнечной на дождливую

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-06T13:22:48+03:00

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Если суббота еще порадует кировчан солнышком днем и звездным небом ночью, то уже в воскресенье утром небо затянется тучами. А днем и вовсе ожидается дождь. Днем 7 апреля воздух прогреется до +5 + 7 градусов. Скорость ветра - 4-5 метра в секунду. Местами порывы до 11 метров.

В ночь на понедельник, 8 апреля 2019 года, температура воздуха опустится до -1 градуса Цельсия. По-прежнему прогнозируется дождь. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +8 градусов. К вечеру дождь прекратится. Станет прохладнее до +2 градусов.

КСТАТИ

По прогнозу сайта rp5.ru на данный момент высокое атмосферное давление - 758-759 мм.рт. ст. В воскресенье давление упадет до отметок 757-754 мм. рт. ст. И уже к вечеру нормализуется до 750-748 мм. рт. ст.

ИСТОЧНИК KP.RU