В Котельничском и Подосиновском районах наблюдали полярное сияние

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-06T12:59:29+03:00

Красивое явление можно было наблюдать в ночь с 4 на 5 апреля

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Метеорологи-любители выложили в сеть фотографии наблюдения полярного сияния. В Котельничском и Подсиновском районе ночное небо, рассвеченное фиолетовым и зеленым светом, было видно невооруженным глазом. Также в группе «Любительская метеорология в Кирове» сообщают, что полярное сияние наблюдали и в Слободском районе.

Сияние в Подосиновском районе. Фото: Сергей КОКОВИН

- Это могло быть последнее полярное сияние весеннего сезона, ведь лето близится, а темнота быстро отступает, - сообщают в группе.

Весеннее полярное сияние возникает от воздействия быстрого ветра корональной дыры на Солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU