Глава Подосиновского района ушел с должности по собственному желанию

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-06T12:18:51+03:00

В должности главы Александр Клюшов пробыл чуть более двух лет. Фото: podosinovets.info

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На сайте администрации Подосиновского района очень лаконичное сообщение: «Подосиновская районная Дума решением от 5 апреля 2019 года№ 33/211 приняла отставку главы Подосиновского района Клюшова Александра Пименовича по собственному желанию».

Выборы следующего главы пройдут в сентябре этого года. Но до 30 апреля кандидаты уже должны подать заявки.

Как сообщает сайт «Подосиновец инфо», решение Клюшов принял на эмоциях после мартовского заседания районной думы. Речь шла о передаче квартир, купленных администрацией района по программе переселения из аварийного жилья от района в поселения.

- Несмотря на то, что глава утверждал, что администрация свои полномочия выполнила, возражения о «преждевременной» передаче имущества были даже у глав поселений, - пишет podosinovets.info - Глава Пинюгского городского поселения Диланова, выступая, рассказала, что будущие жители квартир у нее в кабинете проводят по три часа чуть не ежедневно, пытаясь повлиять на устранение недостатков, которые есть (по их мнению). В частности, самой главе лично приходится ходить для организации «просушки» и «проветривания» помещений в которых, по словам депутата Дирина, уже «пошел грибок». Председатель КСК Подосиновского района тоже рассказал о своих впечатлениях. Ему удалось побывать в одной из квартир. Дверь в туалет в той квартире открывается внутрь : «по особой технологии». А именно, необходимо приоткрыть ее примерно на угол в 45 градусов до момента, когда дверь упрется в крышку унитаза, потом просунуть в щель руку, поднять крышку и продолжить открывание двери. А как там закрыться?

Именно после этих обсуждений глава района и решил написать заявление об уходе. Депутаты отставку приняли практически единогласно.

СПРАВКА «КП»

Александр Пименович Клюшов родился 5 апреля 1967 года в з/с Приозёрный Ермаковского района Павлодарской области Казахской ССР.

Образование: Юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, Пермский филиал, квалификация юрист, специальность юриспруденция.

Карьеру начал в 1984 году с должности слесаря на Подосиновском лесоперевалочном комбинате

Главой района был избран в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU