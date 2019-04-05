Эхо трагедий: в Кирове создадут горячую линию, куда можно сообщить о фактах жестокого обращения с детьми

СЕГОДНЯ 15:33 2019-04-05T17:14:13+03:00

Кировчане смогут в любое время суток сообщить спецслужбам о неблагополучных семьях и жестоком обращении с детьми Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти города нацелены на заблаговременное предотвращение ЧП, которые могут случиться с несовершеннолетними

Изменить размер текста: A A

В Кирове начинает работу межведомственный проект «Детство без жестокости». Его главная цель - заблаговременное выявление неблагополучных семей, где взрослые не проявляют должной заботы о своих детях или даже относятся к ним агрессивно. Данный проект был разработан городской прокуратурой в декабре 2018 года из-за резкого роста количества преступлений, совершаемых в отношении детей.

- Актуальность проекта «Детство без жестокости» очевидна для всех, - отметила глава города Кирова Елена Ковалева. - Дети не должны страдать, а тем более гибнуть от рук взрослых, и, если есть хотя бы один шанс предотвратить трагедию, мы должны его использовать.

Елена Ковалева поддержала межведомственный проект «Детство без жестокости». Фото: duma.mo-kirov.ru

В рамках проекта, который должен действовать на опережение критических ситуаций, будет создана горячая линия, куда кировчане смогут сообщить о фактах жестокого обращения с детьми или о неблагополучных семьях. Удобнее всего, по мнению главы города, объединить «детскую» горячую линию с Единой диспетчерской службой, которая работает круглосуточно. Получив информацию, операторы должны будут немедля переадресовать ее в комиссию по делам несовершеннолетних или же сразу в полицию, если ситуация не терпит отлагательств.

Особое внимание специалисты будут уделять фактам бытового дебоширства, случаям семейных скандалов, родителям-пьяницам, неработающим или тем, кто ранее был судим, а также следить за семьями, которые не обращаются за медицинской помощью, когда ребенок болен.

- Кроме того, чтобы обезопасить детей, необходимо вести и просветительскую работу: формировать ценности семейной жизни, организовывать досуг подростков, учителей и педагогов, надо научить выявлять скрытые признаки семейного неблагополучия, - подчеркнула Елена Васильевна. - Необходимо создать единый банк данных о неблагополучных семьях и сформировать базу телефонов доверия, экстренной психологической помощи, куда дети и подростки смогут обратиться за помощью в любой момент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кирове трехлетняя девочка умерла в закрытой на несколько дней квартире

Шокирующая новость моментально облетела город: в квартире найдено тело трехлетней девочки. В соцсетях сразу же появились комментарии: ребенок мог погибнуть от обезвоживания: мать оставила ее одну (подробности)

В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире

В среду, 20 февраля, бабушка пришла поздравить внучку Катеньку (все имена героев публикации изменены. - Ред.) с днем рождения. Однако ее насторожила мертвая тишина за дверями - двери были заперты, хотя предполагалось, что в этот день мама, Лена Корчемкина, устроит единственной доченьке праздник. Бабушка зашла в квартиру… и обнаружила бездыханное тело. А дальше, как в фильме ужасов. Медики констатировали смерть. Предположительная причина смерти - отравление или обезвоживание. Двухлетняя малышка несколько дней была заперта (подробности)

Бабушка умершей от обезвоживания трехлетней девочки: «Я не могу ни понять, ни простить»

Корреспонденту «Комсомолки» удалось связаться с бабушкой погибшей девочки. Трехлетний ребенок семь дней умирал в закрытой квартире, а мать в это время ушла развлекаться (подробности)

Отец погибшей от истощения трехлетней девочки: «Я хотел забрать дочь, но мне ее не отдали»

Отец погибшей от истощения малышки прокомментировал ее смерть на своей странице в соцсетях. Умирать от голода и жажды девочку оставила собственная мать. Молодая девушка просто решила, что больше не желает ухаживать за своей дочерью. Для того, чтобы погубить ребенка, мамаша специально неделю не возвращалась домой. После того, как кировчанин узнал, что его дочери больше нет, молодой человек опубликовал фото погибшей девочки в Вконтакте и написал «Моя любимая девочка, спи спокойно!» (подробности)

Кировчане несут цветы и игрушки к дому, где умерла трехлетняя девочка

История о трехлетней девочке, которую молодая мать на неделю отставила одной в квартире, потрясла всю страну. Пока ребенок умирал от голода и жажды, ее мамаша ходила в клубы, встречалась с друзьями и развлекалась, как только могла. Малышка даже наелась порошка, надеясь, что это что-то съедобное. Теперь мучения девочки закончились... 20 февраля ей могло бы исполниться три года, однако бабушка нашла в этот день свою внучку мертвой (подробности)

В Кирове задержана завбольницей: погибшую от голода девочку два года не показывали педиатру

Неделю назад в квартире на улице Щорса было найдено тело трехлетней девочки. Малышку на несколько дней оставили в запертой квартире без еды и воды, от голода она пыталась есть стиральный порошок. Маму девочки арестовали по подозрению в умышленном убийстве, сейчас она находится в СИЗО. Параллельно следователи устанавливали все детали этой трагедии (подробности)

В Зуевском районе первоклассница упал в сугроб, спускаясь по самодельному канату с пятого этажа.

Мать семилетней Ани хотела отправиться в местный бар, но квартира была заперта. Женщина решила не сдаваться и соорудила из простыней «канат». Чтобы не оставлять ребенка дома одного, она отправила дочку первой вниз (подробности)

В Кирове многодетная мать ушла ночью пить с подругами, оставив своих пятерых детей одних дома

Ночью с 21 на 22 марта неспящие жильцы дома № 24 на улице Монтажников обратили внимание на окно четвертого этажа. В 2.30 в квартире № 63 там еще горел свет, а на подоконнике ползали и играли маленькие дети (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU