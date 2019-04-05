2019-04-05T17:15:57+03:00
Общество

«Крайнее неуважение к пассажирам»: подравшихся водителей автобуса и троллейбуса отстранили от работы

Из-за инцидента проведут внеочередную комиссию по безопасности дорожного движения
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Водителей разнимали очевидцы. Фото: vk.com/zlo43Водителей разнимали очевидцы. Фото: vk.com/zlo43
Изменить размер текста:

Драка возмутила многих кировчан. По словам очевидцев, конфликт возник из-за гонок автобуса № 3 и троллейбуса № 4. Один из водителей поставил транспортное средство поперек дороги и вышел на разборки.

- Водители продемонстрировали крайнее неуважение и к пассажирам, и к остальным участникам дорожного движения, не говоря уже об элементарном соблюдении правил, - возмутился поведением участников драки глава администрации Кирова Илья Шульгин.

Сити-менеджер потребовал созвать внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Инцидент разберут 8 апреля.

Оба водителя работают на АТП. В организации сообщили, что их отстранили до выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24