«Крайнее неуважение к пассажирам»: подравшихся водителей автобуса и троллейбуса отстранили от работы

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-05T17:15:57+03:00

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Драка возмутила многих кировчан. По словам очевидцев, конфликт возник из-за гонок автобуса № 3 и троллейбуса № 4. Один из водителей поставил транспортное средство поперек дороги и вышел на разборки.

- Водители продемонстрировали крайнее неуважение и к пассажирам, и к остальным участникам дорожного движения, не говоря уже об элементарном соблюдении правил, - возмутился поведением участников драки глава администрации Кирова Илья Шульгин.

Сити-менеджер потребовал созвать внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Инцидент разберут 8 апреля.

Оба водителя работают на АТП. В организации сообщили, что их отстранили до выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU