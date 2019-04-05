«Крайнее неуважение к пассажирам»: подравшихся водителей автобуса и троллейбуса отстранили от работы
Драка возмутила многих кировчан. По словам очевидцев, конфликт возник из-за гонок автобуса № 3 и троллейбуса № 4. Один из водителей поставил транспортное средство поперек дороги и вышел на разборки.
- Водители продемонстрировали крайнее неуважение и к пассажирам, и к остальным участникам дорожного движения, не говоря уже об элементарном соблюдении правил, - возмутился поведением участников драки глава администрации Кирова Илья Шульгин.
Сити-менеджер потребовал созвать внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Инцидент разберут 8 апреля.
Оба водителя работают на АТП. В организации сообщили, что их отстранили до выяснения обстоятельств.
ИСТОЧНИК KP.RU