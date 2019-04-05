Прокуратура запретила прогулки ко львам в сафари-парке «Тайган», где хищник напал на кировчанку

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-05T12:45:11+03:00

По решению суда в парке запрещены любые контакты с хищниками. Фото: olegzubkov.blogspot.com

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Крымский сафари-парк «Тайган» лишился уникальной услуги, которая принесла ему известность и популярность: районная прокуратура города Белогорска запретила «прогулки ко львам». Об этом сообщили в официальной группе «Тайгана».

Напомним, что в июне прошлого года во время прогулки со львами один из молодых хищников напал на кировчанку. По словам директора сафари, пьяная женщина полезла фотографироваться к самцу Вите, трепать его за гриву. Учуяв запах, лев укусил женщину. После происшествия льва отправили в международный цирк.

После инцидента деятельность парка проверяли различные ведомства: от Роспотребнадзора до Ветдепартамента Крыма. Однако «прогулку ко львам» никто не отменил.

Прямо перед началом нового летнего сезона, когда туристы могут вновь пройтись вместе со львами по территории парка, суд вынес решение: запретить любой контакт гостей с хищниками. Однако ни администрация сафари, ни его поклонники не собираются сидеть сложа руки.

- Прокурор Белогорского района решил лишить всех нас уникальной услуги «Прогулка ко львам» в сафари-парке «Тайган», - написали в сообществе. - Но мы не сдадимся без боя! Впереди - путь из апелляций и опровержений. Битва за эксклюзивную услугу будет горячей!

ИСТОЧНИК KP.RU