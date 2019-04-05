2019-04-05T12:33:41+03:00
Происшествия

71-летний житель Арбажа убил свою супругу топором

Ссора между мужем и женой произошла ночью
Евгений ДЕМИХОВ
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Орудием убийства послужил топор. Фото: СУ СКР России по Кировской областиОрудием убийства послужил топор. Фото: СУ СКР России по Кировской области
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69-летняя пенсионерка скончалась на месте. Ее 71-летний муж схватился за топор во время ссоры. По его словам, оба в тот момент были трезвыми.

- По предварительным данным, 4 апреля, в период с 01.00 до 05.00 часов, 71-летний пенсионер в ходе ссоры со своей женой взял топор, которым нанес женщине несколько ударов по голове, - пояснили в СУ СК РФ по Кировской области. - Травмы оказались несовместимы с жизнью. Женщина погибла на месте.

Пенсионера задержали. Сейчас решается вопрос об аресте на время следствия.

По факту обнаружения тела завели уголовное дело по статье «Убийство». Если мужчину признают виновным, то его могут оправить за решетку на 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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