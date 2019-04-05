Пьяный житель Слободского изнасиловал 15-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-05T12:18:03+03:00

Мужчину задержали, его могут арестовать до суда. Фото: pixabay.com

Пока неизвестно, как он попал в ее квартиру

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Пока неизвестно, как 31-летний мужчина попал в квартиру пострадавшей: вломился или девушка пустила его сама.

- В тот момент дома кроме 15-летнего подростка никого не было, - сообщили в СУ СК РФ по Кировской области. - Высказывая угрозы, он изнасиловал ее.

После этого насильник попытался скрыться. Но благодаря слаженной работе полицейских и следователей его нашли. Мужчину задержали и поместили под стражу. Как выяснилось, его уже раньше судили за совершение тяжких преступлений.

Мужчину могут оставить в СИЗО окончания следствия. На него завели дело по статье «Изнасилование». За преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней его могут отправить за решетку на 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU