Пьяный житель Слободского изнасиловал 15-летнюю девушку
Пока неизвестно, как 31-летний мужчина попал в квартиру пострадавшей: вломился или девушка пустила его сама.
- В тот момент дома кроме 15-летнего подростка никого не было, - сообщили в СУ СК РФ по Кировской области. - Высказывая угрозы, он изнасиловал ее.
После этого насильник попытался скрыться. Но благодаря слаженной работе полицейских и следователей его нашли. Мужчину задержали и поместили под стражу. Как выяснилось, его уже раньше судили за совершение тяжких преступлений.
Мужчину могут оставить в СИЗО окончания следствия. На него завели дело по статье «Изнасилование». За преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней его могут отправить за решетку на 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU