В Кирово-Чепецке под суд пойдет оптовый закупщик наркотиков

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-05T11:14:11+03:00

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20-летний чепчанин покупал крупные партии запрещенных веществ, а потом распределял их между закладчиками. Год назад молодого человека задержали. Как выяснилось, он был членом организованного преступного сообщества.

- Была получена информация, в том числе от этого молодого человека, о местонахождении организованных сообществом тайников, в 12 из них также были обнаружены и изъяты наркотические средства, предназначенные для сбыта потребителям, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Расследование дела осложнялось тем, что члены сообщества не контактировали друг с другом и с покупателями. Они использовали мессенджеры и электронные счета оплаты.

Расследование уголовного дела в отношении чепчанина завершили. Его будут судить не только за незаконный сбыт наркотиков, но и за участие в преступном сообществе. По ч. 2 ст. 210 ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU