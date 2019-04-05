2019-04-05T12:07:50+03:00
Общество

Кожа да кости: кировчане спасли от голодной смерти дворнягу, спрятавшуюся в пустом дачном доме

Мужчины нашли собаку во время проверки участка перед началом посадочного сезона
Елизавета Захарова
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Зимой бродячая собака пробралась в дом и просидела без еды несколько месяцев. Фото: Е. ПЕРКОВАЗимой бродячая собака пробралась в дом и просидела без еды несколько месяцев. Фото: Е. ПЕРКОВА
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Двое кировчан приехали из города в Осинцы, чтобы проверить дачный дом после «зимней спячки». Осматривая комнаты, мужчины обнаружили собаку: у истощенного животного из-под кожи выпирали кости. Черная дворняга едва держалась на ногах от голода и жажды. Скорее всего, она просидела в доме без еды и воды не один месяц.

Мужчины не прогнали собаку, не выкинули ее на произвол судьбы, а обогрели, накормили, погрузили в машину и отвезли в Слободской приют для животных. Уезжая, настоящие вятские мужики, как прозвали их в социальных сетях, оставили свои контакты и деньги на лечение.

Теперь жизни найденной дворняги ничего не угрожает. Ее поместили в вольер, постепенно откармливают и восстанавливают ее организм после долгого истощения. Как только собака встанет на ноги, приют «Возьми меня» будет искать для нее нового любящего хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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