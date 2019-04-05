Полтора года строгого режима: чепчанин украл телефон у незнакомца, пока тот стоял на улице

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-05T12:17:05+03:00

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В Кирово-Чепецке осудили рецидивиста, похитившего телефон у незнакомца. Мужчина совершил второе преступление в то время, пока с него не была снята прошлая судимость. Об этом сообщила прокуратура Кирово-Чепецка.

Следствие выяснило, что осужденный с девяти вечера 11 сентября 2018 года до пятнадцати часов следующего дня сидел в одном из местных увеселительных заведений. В разгар вечера к нему за столик подсел еще мужчина. Молодые люди начали разговаривать. Однако, когда подсевший мужчина вышел на улицу, оставив на столе свой сотовый телефон, у преступника родился план. Злоумышленник, убедившись, что за ним никто не наблюдает, схватил телефон и убежал из заведения. Вернувшись с улицы, потерпевший обнаружил пропажу и позвонил в полицию.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что преступник ранее уже сидел за кражу и судимость с него еще не была снята. Это послужило отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Рецидивиста осудили по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба». Его приговорили к году и девяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU