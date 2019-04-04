2019-04-04T18:51:30+03:00
Общество

«Я хочу рассчитывать на честный и справедливый суд»: депутат Дмитрий Никулин записал видеообращение из Грузии

Объявленный в розыск мужчина сообщил, что был вынужден бежать в другую страну
Анна КРЮКОВА
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Дмитрий Никулин скрывается от следствия в Грузии. Фото: gordeev-deputat.livejournal.comДмитрий Никулин скрывается от следствия в Грузии. Фото: gordeev-deputat.livejournal.com
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Депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин записал видеообращение для кировчан. Сейчас мужчина находится в Грузии, где скрывается от следствия. Видео появилось в блоге gordeev-deputat на площадке livejournal.com.

В своем видеобращении кировчанин сообщил, что вынужден был уехать из родного города. Однако он чувствует ответственность перед местными жителями, которые дважды его избирали. Сейчас депутат находится на «этапе осознания грехов и переосмысления пути».

- Я хочу рассчитывать на справедливый суд, - отмечает Дмитрий Никулин. - Надеюсь, что я когда-нибудь предстану перед вами и честным судом и объясню вам мотивы своего поведения и своего бегства. Я оказался между двух огней и у меня не было другого выбора, как поступить именно так.

Также депутат отметил, что не считает себя «святым», однако сейчас о кировчанине пишут о нем очень много лжи.

- Говорить, что я не в курсе или впервые слышу - нет, это, конечно же, неправда, - сообщает депутат. - Я знаю ситуацию. Но то, что пишут - я не знаю, как на это повлиять, как оправдаться.

Кроме того, Дмитрий Никулин пояснил, что все «процессы начали происходить после его увольнения». Пока мужчина не принял решение вернется ли он на родину и предстанет перед судом, или будет «доказывать свою невиновность, но на расстоянии, дабы сохранить свое здоровье и жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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