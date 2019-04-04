Следком возбудил уголовное дело из-за капремонта аварийных домов в Омутнинске
В городе за счет собственников отремонтировали фасады пяти зданий, которые идут под снос. Дома признали аварийными почти три года назад.
- Администрацией Омутнинска в адрес Фонда капремонта несвоевременно направили сведения об исключении из программы капитального ремонта пяти домов, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Эти здания подлежат сносу.
Из-за этого фасады домов на улицах Набережной, 6 и 7, Трудовых Резервов, 4 и 7, а также Кривцова, 28, отремонтировали. Стоимость такой обновки обошлась собственникам в 5,8 миллионов рублей.
Следователи завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Виновного могут отправить в колонию на четыре года.
ИСТОЧНИК KP.RU