Следком возбудил уголовное дело из-за капремонта аварийных домов в Омутнинске

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-04T17:12:17+03:00

Дома должны были снести, а в итоге сделали им фасады на кругленькую сумму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока не известно, кто будет отвечать за злоупотребление должностными полномочиями

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В городе за счет собственников отремонтировали фасады пяти зданий, которые идут под снос. Дома признали аварийными почти три года назад.

- Администрацией Омутнинска в адрес Фонда капремонта несвоевременно направили сведения об исключении из программы капитального ремонта пяти домов, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Эти здания подлежат сносу.

Из-за этого фасады домов на улицах Набережной, 6 и 7, Трудовых Резервов, 4 и 7, а также Кривцова, 28, отремонтировали. Стоимость такой обновки обошлась собственникам в 5,8 миллионов рублей.

Следователи завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Виновного могут отправить в колонию на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU