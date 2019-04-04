2019-04-04T16:05:10+03:00
Происшествия

Кировчанка нашла в квартире тело своего молодого человека

Ему был всего 21 год
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Кировский следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели молодого человека. Фото: СУ СК РФ по Кировской областиКировский следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели молодого человека. Фото: СУ СК РФ по Кировской области
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В квартире на улице Чапаева поздней ночью девушка нашла тело своего парня. Молодая кировчанка сразу же вызвала полицию: следователи не нашли на теле 21-летнего парня следов насильственной смерти. Об этом «Комсомолке» рассказали в Следственном комитете России по Кировской области.

Трагедия произошла 29 марта. Сейчас тело юноши отправили на экспертизу для установления точных причин смерти. Следователи проводят доследственную проверку. Друзья молодого человека создали группу памяти, посвященную ему.

Редакция «Комсомольской правды» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, что в конце марта в яранском общежитии обнаружили тело одного из студентов местного техникума. Молодой человек ушел из жизни 22 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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