В Кирове пройдет благотворительная игра «АзБУКи»

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-04T16:04:14+03:00

Организации «Дари добро» необходимо погасить долг перед кировской клиникой, в которой проводятся операции для бездомных животных. Фото: pixabay.com

Все собранные средства будут направлены на лечение и содержание бездомных животных

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Во вторник, 9 апреля, кировчанам предлагают принять участие в благотворительной игре «АзБУКи». Все собранные средства пойдут в фонд организации «Дари добро», а именно на погашение долга перед клиникой куратора Елены Волкомуровой.

- Стандартная стоимость участия в игре - 300 рублей, - пояснили организаторы игры в официальном сообществе. - Однако в этот раз мы не будем устанавливать какую-либо фиксированную сумму. Каждый участник сможет пожертвовать столько, сколько сможет.

Для участия в благотворительной игре необходимо собрать команду, зарегистрироваться в группе «АзБУКи» и написать название своей команды и примерное количество участников под этим постом. Мероприятие начнется в 19.00 в кафе СПК «Центр».

Напомним, что «Дари добро» с 2011 года спасает, лечит и пристраивает бездомных кошек и собак. Для этого сообществу необходима постоянная финансовая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU