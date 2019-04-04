В Кирове пройдет благотворительная игра «АзБУКи»
Во вторник, 9 апреля, кировчанам предлагают принять участие в благотворительной игре «АзБУКи». Все собранные средства пойдут в фонд организации «Дари добро», а именно на погашение долга перед клиникой куратора Елены Волкомуровой.
- Стандартная стоимость участия в игре - 300 рублей, - пояснили организаторы игры в официальном сообществе. - Однако в этот раз мы не будем устанавливать какую-либо фиксированную сумму. Каждый участник сможет пожертвовать столько, сколько сможет.
Для участия в благотворительной игре необходимо собрать команду, зарегистрироваться в группе «АзБУКи» и написать название своей команды и примерное количество участников под этим постом. Мероприятие начнется в 19.00 в кафе СПК «Центр».
Напомним, что «Дари добро» с 2011 года спасает, лечит и пристраивает бездомных кошек и собак. Для этого сообществу необходима постоянная финансовая помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU