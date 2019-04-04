Кировскому отряду «Лиза Алерт» подарили квадрокоптер за 86 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-04T13:46:54+03:00

Беспилотный дрон может в несколько раз сократить время поисков пропавших людей, тем самым спасти им жизнь. Фото: vk.com/anocpplko

Теперь время на поиски людей может сократиться в восемь раз

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» теперь сможет разыскивать людей в разы быстрее, особенно в лесах. Теперь в арсенале у волонтеров есть квадрокоптер, который может подняться на высоту шесть тысяч метров над уровнем моря и обнаружить пропавшего человека.

- «Центр поиска пропавших людей Кировской области» и группа инициативных граждан города обратились к различным организациям с предложением поучаствовать в покупке техники, которая могла бы помочь сделать поиски кировчан в лесной среде более эффективными, - пояснил директор АНО «ЦППЛ КО» Анна Кондратьева. - На нашу просьбу откликнулись многие. Поэтому мы смогли передать отряду не только дрон, но и несколько фонарей, раций и навигаторов.

Квадрокоптер купили за 86 тысяч рублей. Беспилотник может отлететь на 18 километров от места запуска. Его заряда хватит на 31 минуту полета-поиска. Поэтому в планах у «Центра поиска людей» приобрести еще, как минимум, два аккумулятора.

- Во сколько раз квадрокоптер сможет ускорить время поиска, зависит от той задачи, которую бы в стандартной ситуации выполняла бы пешая группа, - подчеркнула Анна Кондратьева. - Если взять поле с травой выше одного метра и площадью 500 на 500 метров, то пешая группа в пять человек будет искать лежащего человека часов восемь, дрон сможет его обнаружить за один час. Время поиска людей в болотах, на реках, площадях с различной высотой будет совершенно другим. Но беспилотник позволит работать эффективнее и оперативнее.

ИСТОЧНИК KP.RU