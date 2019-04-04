2019-04-04T13:50:57+03:00
Общество

За март 102 кировчан лишили водительских прав

62% нарушителей сели за руль автомобиля пьяными
Елизавета Захарова
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За март в Кирове задержали больше шестидесяти водителей, управляющих машиной в пьяном видеЗа март в Кирове задержали больше шестидесяти водителей, управляющих машиной в пьяном видеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В течение марта в Кировской области 102 кировчанина были лишены водительских удостоверений. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области. У 61 автолюбителя забрали права за то, что они сели за руль пьяными, у оставшихся нарушителей - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Среди лишенных числятся пять девушек.

- Напомним, что в Кирове вступило в силу новое наказание за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования. - пояснили в управлении. - За «пьяный рецидив» в Кирове за март осудили 15 водителей.

Так, семерых кировских водителей приговорили к обязательным работам с лишением права управления автомобилем. Одного водителя - к исправительным работам и лишению прав, трем кировчанам вынесли приговор с лишением свободы. Еще одного водителя, помимо вышеуказанных наказаний обязали заплатить штраф. Пятерых лишили водительских прав и свободы на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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