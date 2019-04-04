Из-за путепровода в Чистые Пруды могут закрыть два железнодорожных переезда

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-04T10:55:35+03:00

После сдачи объекта за ним еще год будут пристально наблюдать. Фото: Никита КОРЯКИН

В минтранспорта пока что не знают, как будет выглядеть дорожная развязка

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Достроить объект планируют в августе 2019 года, а вот как люди по нему будут ездить - пока вопрос. Заместитель министра транспорта Юрий Шевелев на заседании в общественной палате сказал, что длина самого путепровода 390 метров, но к нему еще прилегают подъезды, которые тоже входят в проект. Вместе с ними протяженность участка увеличивается до 1590 метров.

- Со стороны улицы Щорса будет выезд на улицу Комсомольскую, - пояснил Шевелев. - А с противоположной - на улицу Чистопруднинскую. Однако, есть еще один участок, который не в ходит в данный объект.

С путепровода на улицу Пугачева тоже будет съезд, но его планируют построить в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Торги по этому участку скоро проведут.

Общественники задали вопрос, не станет ли путепровод Московской № 2, где из-за «бутылочного горлышка» постоянно образуются пробки. Чиновник ответил, что сейчас еще рано давать прогнозы. В министерстве совместно с УДПИ (Управление дорожной и парковой инфраструктуры) в течение года после ввода объекта будут анализировать трафик и сделают соответствующие выводы.

В списке факторов риска есть два пункта:

1. Пока ни в минтранспорта, ни в УДПИ не знают, как будет выглядеть транспортная развязка на объекте. Есть только предположения - либо это будет кольцевая дорога, либо Т-образный перекресток.

2. Министерство транспорта РФ распорядилось закрывать все железнодорожные переезды в радиусе пяти километров от путепроводов. Вблизи строящегося объекта таких дорог две. Если их перекроют, нагрузка на путепровод увеличится. Замминистра Шевелев сообщил, что в ближайший год закрытие не планируется: как раз для того, чтобы проанализировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU