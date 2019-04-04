2019-04-04T08:53:14+03:00
Звезды

Бренд «Дымковская игрушка» официально зарегистрировали в Роспатенте

Свидетельство на право использования наименования получил Центр народных промыслов и ремесел «Вятка»
Анна КРЮКОВА
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За подделку игрушки теперь будут отвечать по закону. Фото: kirovreg.ruЗа подделку игрушки теперь будут отвечать по закону. Фото: kirovreg.ru
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Роспатент зарегистрировал бренд «Дымковская игрушка». Это было сделано для того, чтобы защитить интеллектуальную собственность региона и помочь его продвижению. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.

Теперь свидетельство на право использования этого наименования официально получил Центр народных промыслов и ремесел «Вятка». За попытки же подделать дымковскую игрушку другие организации теперь будут отвечать по закону.

Напомним, что в 2018 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила организовать регистрацию местных брендов. Так, в Астраханской области сейчас есть официальный бренд «Астраханская вобла» и «Астраханский верблюд», а в Белгородской области — «Старооскольская глиняная игрушка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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