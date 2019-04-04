Бренд «Дымковская игрушка» официально зарегистрировали в Роспатенте
Роспатент зарегистрировал бренд «Дымковская игрушка». Это было сделано для того, чтобы защитить интеллектуальную собственность региона и помочь его продвижению. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.
Теперь свидетельство на право использования этого наименования официально получил Центр народных промыслов и ремесел «Вятка». За попытки же подделать дымковскую игрушку другие организации теперь будут отвечать по закону.
Напомним, что в 2018 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила организовать регистрацию местных брендов. Так, в Астраханской области сейчас есть официальный бренд «Астраханская вобла» и «Астраханский верблюд», а в Белгородской области — «Старооскольская глиняная игрушка».
ИСТОЧНИК KP.RU