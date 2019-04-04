2019-04-04T08:35:08+03:00
Происшествия

Сломал брату-близнецу ногу: афанасьевец сядет на четыре года за два удара топором

58-летнего рецидивиста отправят в колонию строго режима
Елизавета Захарова
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Это уже не первое преступление мужчиныЭто уже не первое преступление мужчиныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Омутнинский районный суд приговорил 58-летнего жителя поселка Бор Афанасьевского района к четырем годам колонии строгого режима за сломанную ногу брата-близнеца. В начале сентября 2018 года мужчина избил родственника обухом по голове. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как выяснило следствие, братья сидели в квартире и выпивали. Между ними завязалась ссора и один из близнецов схватил топор и два раза ударил тупой стороной по ноге брата. Большеберцовая кость сломалась. После случившегося братья все же вызвали скорую: потерпевшего госпитализировали с открытым переломом, а нападавшего задержали сотрудники полиции.

На счету у агрессивного брата уже две статьи: грабеж и причинения тяжких телесных повреждений. В этот раз в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Рецидивиста приговорили к четырем годом лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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