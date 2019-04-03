2019-04-03T20:45:31+03:00
Общество

«Помешочный сбор ТБО»: за мусором в Афанасьево машина приезжает раз в месяц

«Куприт» разводит руки: в районе не оборудованы контейнерные площадки для цивилизованного вывоза отходов
Елизавета Захарова
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В Афанасьевском районе местные жители выбрасывают мусор мешками и раз в месяц. Фото: скриншот с видеоВ Афанасьевском районе местные жители выбрасывают мусор мешками и раз в месяц. Фото: скриншот с видео
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Принятие мусорной реформы в Кировской области проходит болезненно. Ежедневно в «Куприт» обращаются сотни местных жителей с жалобами, вопросами. Не проходит и дня, чтобы кировчане не выкладывали свои истории и фотографии бесчинства рядом с мусорными площадками. Сегодня всех поразило видео из Афанасьевского района, где местные жители стояли на обочине дороги с полными мусором мешками и дожидались машину, которая увезет отходы на свалку.

В Афанасьевском районе за мусором приезжают раз в месяц.Видео: Денис ИВАНЦОВ! другой источник

В комментариях к видео в группе «Планета Афанасьево» Ольга написала, что за три месяца с шестерых человек она собрала всего два мешка отходов. После мусорной реформы за вывоз ТБО ей пришлось заплатить 1800 рублей.

Но больше всего поражает не тариф, а то, что, по словам местных, мусоровоз (машины с деревянным открытым кузовом) приезжает один-три раза в месяц. Чтобы не упустить единственную возможность избавиться от мусора, жители выходят на дорогу и караулят машину. К счастью, пока на улице не наступила жара, мешки с отходами благоухают не так сильно. Однако, до лета осталось немного, а ситуация может так и не измениться.

В «Куприте» нам пояснили, что мусор в Афанасьевском районе будут вывозить по такой системе до тех пор, пока там не будут установлены контейнерные площадки. А это прерогатива муниципалитета.

- По закону, если мусорные площадки не благоустроены, то мы можем прибегнуть к менее цивилизованному процессу вывоза отходов- к помешочному, - пояснил заместитель руководителя кировского регоператора Станислав Куршаков. - Как часто в район приезжает машина я не могу сказать. Но график будет откорректирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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