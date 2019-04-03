В Кирове подрядчику не заплатили за вывоз 82 тысяч кубометра снега

СЕГОДНЯ 20:40 2019-04-03T20:40:04+03:00

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За зиму 2018-2019 город очистили от 606,4 тысяч «кубов» снега, хотя до наступления сезона в бюджет были заложены средства на уборку 551,3 тысяч кубометров. Новый руководитель управления дорожной и парковой инфраструктуры сообщил членам общественной палаты о том, что за зиму выпало в полтора раза больше снега, чем обычно.

- 15 апреля закончится зимний сезон, тогда и можно будет подводить окончательные итоги, - рассказал директор УДПИ Евгений Лунев. - К тому же с некоторыми подрядчиками возникают проблемы. В администрации не приняли работу компании «Ресурспроект». Она не смогла подтвердить вывоз 82 тысяч кубометров снега.

Евгений Николаевич пояснил, что в машинах организации не работали датчики навигационной системы ГЛОНАСС, а также не предоставили замеров кузовов. Сейчас горадминистрация совместно с прокуратурой разбираются в этой ситуации. Как объяснил директор УДПИ, в мэрии не хотят устраивать «показательную казнь», а стараются выяснить, что на самом деле произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU