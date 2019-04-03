Кировская область заняла 11 место в рейтинге трудоустройства выпускников

СЕГОДНЯ 20:07 2019-04-03T20:07:19+03:00

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40 молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет смогли устроиться на временную или общественную работу при помощи службы занятости населения. Помимо них за трудоустройством приходят выпускники высших учебных заведений.

- Принято считать, что одной из уязвимых категорий граждан на современном рынке труда являются выпускники профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, - сообщили в службе занятости населения Кировской области. - Это связано с тем, что к ним предъявляют завышенные требования.

Однако, в службе проводят индивидуальные беседы с каждым из молодых людей, что приносит свои плоды. Так, Кировская область заняла 11 строчку в рейтинге трудоустройства выпускников. 67% обратившихся находят себе работу. В среднем по России этот показатель равняется 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU