2019-04-03T20:07:19+03:00
Общество

Кировская область заняла 11 место в рейтинге трудоустройства выпускников

С каждым обратившимся в центр занятости проводят индивидуальную беседу
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Не всем выпускникам удается найти работу самостоятельноНе всем выпускникам удается найти работу самостоятельноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

40 молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет смогли устроиться на временную или общественную работу при помощи службы занятости населения. Помимо них за трудоустройством приходят выпускники высших учебных заведений.

- Принято считать, что одной из уязвимых категорий граждан на современном рынке труда являются выпускники профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, - сообщили в службе занятости населения Кировской области. - Это связано с тем, что к ним предъявляют завышенные требования.

Однако, в службе проводят индивидуальные беседы с каждым из молодых людей, что приносит свои плоды. Так, Кировская область заняла 11 строчку в рейтинге трудоустройства выпускников. 67% обратившихся находят себе работу. В среднем по России этот показатель равняется 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Помешочный сбор ТБО»: за мусором в Афанасьево машина приезжает раз в месяц
В Кирове подрядчику не заплатили за вывоз 82 тысяч кубометра снега
В Кирове начали проверять дороги, отремонтированные по федеральному бюджету
В центре Кирова на перекрестке сбили школьницу
Кировчан приглашают на астровыезд в поселок Хреново
Суд признал неактуальным обоснование норматива накопления мусора в Кирове
В Верхошижемском районе иномарка столкнулась с фурой: погибла женщина
Суд обязал Кировскую областную больницу выплатить своему пациенту компенсацию
За украденный велосипед кировчанин сел на 4,5 года
В Кирове провели ямочный ремонт на 60 участках улиц
На компенсацию по детским садам выделили из бюджета 97 миллионов
В Котельниче планируют открыть новый завод
Взломали? Главные ошибки пострадавшего предпринимателя
«Комсомолка» снова заняла первое место в рейтинге самых читаемых СМИ Кировской области
В Кировской области начали готовиться к переписи населения
Кировчане смогут сдавать батарейки и ртутные лампы в первую неделю каждого месяца
Подросток из Нововятска стал двукратным чемпионом России по карате
Воровского и Октябрьский проспект встали: троллейбус оборвал электропровода
Верхошижемский прокурор потребовал закрыть 17 сайтов, посвященных АУЕ и шоплифтингу
В Котельниче местные жители построили деревянный мостик вместо растаявшей ледовой переправы до Затона
Братьев из Кирово-Чепецка отправят под суд за избиение полицейских