В Кирове начали проверять дороги, отремонтированные по федеральному бюджету

СЕГОДНЯ 18:21 2019-04-03T20:32:31+03:00

Изменить размер текста: A A

- Асфальт растаял вместе со снегом, - жалуются кировчане в соцсетях. - Ну, и где наши безопасные и качественные дороги? Ремонт в прошлом году делали, а к весне уже все разбито.

Но не только в интернете жители Кирова пишут о подобной проблеме. Они также обращаются в региональную Общественную палату. 3 апреля на заседании, посвященном дорожным вопросам, общественники переадресовали эту жалобу новому главе Управления дорожной и парковой инфраструктуры.

- Сегодня наши специалисты выехали с проверками дорог, которые были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах, - ответил директор УДПИ Евгений Лунев. - Я также планирую посмотреть эти участки.

Напомним, что по федеральной программе в Кирове в 2018 году был выполнен ремонт 89 улиц. На него потратили 1,19 миллиарда рублей. В 2019 году на благоустройство транспортной сети в рамках того же нацпроекта из федерального бюджета в Киров поступит 1,04 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU