В центре Кирова на перекрестке сбили школьницу

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-03T17:16:29+03:00

За несколько мгновений до этого она чуть не попала под колеса другой машины

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Две девочки лет семи-восьми перебегали дорогу, когда их чуть не сшибло авто. Подружки выбежали на проезжую часть на улице Молодой Гвардии и вовремя успели среагировать - слева на них неслась машина. Школьницы отпрыгнули в сторону.

Спустя несколько секунд девочки попытались перебежать дорогу во второй раз. Не глядя по сторонам, они рванули. Одна успела проскочить перед черным внедорожником, а вторая - нет. Водитель тоже не успел среагировать, хоть и ехал не очень быстро.

Школьница упала на асфальт, а через несколько секунд поднялась и побежала прочь. Водитель выскочил из своего авто и ринулся за ней. Он догнал девочку и убедился, что с ней все в порядке.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло около 14.30 часов на перекрестке улиц Дерендяева и Молодой Гвардии. Водитель авто еще около часа стоял на «аварийке» и ждал полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU