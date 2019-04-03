Кировчан приглашают на астровыезд в поселок Хреново

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-03T17:17:21+03:00

Понаблюдать за звездами смогут все желающие

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В среду, 3 апреля, жителей города приглашают стать участниками астровыезда. Все желающие смогут отправиться в поселок Хреново и там понаблюдать за звездами. Поездку проводит сообщество «Любительская астрономия в Кирове».

- Мы проведем экскурсию по созвездиям весеннего неба, увидим Марс, посмотрим на объекты далекого космоса в телескоп и будем делать астрофотографии, - сообщают организаторы астровыезда.

Сбор запланирован в 19.45 на Театральной площади, со стороны драматического театра. Опаздывающих будут ждать 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU