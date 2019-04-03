2019-04-03T17:19:19+03:00
Общество

Суд признал неактуальным обоснование норматива накопления мусора в Кирове

Необходимые замеры перед его утверждением не проводились
Анна КРЮКОВА
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В марте кировчане заплатят за мусор, исходя из общей площади жильяВ марте кировчане заплатят за мусор, исходя из общей площади жильяФото: Олег АДАМОВИЧ
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В Кировском областном суде рассказали, почему существующий норматив накопления отходов был отменен. Как выяснилось, отчет «Кировкоммунпроекта» от 2005 года и экспертные заключения от 2017 и 2018 годов признали неактуальными. Соответственно, эти данные не могут быть приняты в качестве обоснования норматива накопления мусора. Об этом сообщается в решении суда по иску к министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

- Экспертное заключение «Кировкоммунпроекта» от 2017 года основано на исследовании нормативов накопления твердых коммунальных отходов десяти регионов Российской Федерации, документы по которым опубликованы в электронных СМИ, а также материалов технического отчета, выполненного «Кировкоммунпроектом» в 2003 году, - сообщается в решении суда. - Каких-либо замеров в 2017 году не производилось.

Решение суда по иску к Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. Фото: vk.com/club176579395

Решение суда по иску к Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области. Фото: vk.com/club176579395

Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области сможет обжаловать решение суда в течение месяца. Пока кировчане будут платить за мусор, исходя из общей площади жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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