В Верхошижемском районе иномарка столкнулась с фурой: погибла женщина

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-03T12:45:57+03:00

За рулем автомобиля находилась 58-летняя женщина. Фото: УГИБДД России по Кировской области

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 2 апреля, в Верхошижемском районе произошло смертельное ДТП. В 16.00 часов на 63-м километре автодороги Киров - Советск - Яранск водитель «Киа Рио» выехала на «встречку».

- В этот момент легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «Вольво», - отметили в УГИБДД по Кировской области. - В результате ДТП 58-летняя женщина-водитель «Киа Рио» погибла.

В Госавтоинспекции кировчанам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными на загородных трассах.

Напомним, что 15 марта в Кировской области произошло очередное ДТП с участием грузовика. В Лузе на узкой проезжей части столкнулись школьный автобус и КамАЗ. В аварии пострадала 36-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU