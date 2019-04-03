2019-04-03T12:45:57+03:00
Происшествия

В Верхошижемском районе иномарка столкнулась с фурой: погибла женщина

Водитель легкового авто выехала на «встречку»
Анна КРЮКОВА
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За рулем автомобиля находилась 58-летняя женщина. Фото: УГИБДД России по Кировской областиЗа рулем автомобиля находилась 58-летняя женщина. Фото: УГИБДД России по Кировской области
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Во вторник, 2 апреля, в Верхошижемском районе произошло смертельное ДТП. В 16.00 часов на 63-м километре автодороги Киров - Советск - Яранск водитель «Киа Рио» выехала на «встречку».

- В этот момент легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «Вольво», - отметили в УГИБДД по Кировской области. - В результате ДТП 58-летняя женщина-водитель «Киа Рио» погибла.

В Госавтоинспекции кировчанам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными на загородных трассах.

Напомним, что 15 марта в Кировской области произошло очередное ДТП с участием грузовика. В Лузе на узкой проезжей части столкнулись школьный автобус и КамАЗ. В аварии пострадала 36-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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