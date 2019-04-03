Суд обязал Кировскую областную больницу выплатить своему пациенту компенсацию

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-03T11:46:38+03:00

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Жителю Орловского района компенсируют транспортные расходы за поездки на такси в Кировскую областную больницу. Как выяснилось, мужчина страдает хронической почечной недостаточностью. Из-за этого ему приходится три раза в неделю по четыре часа в день находиться на процедуре гемодиализа в больнице Кирова.

- Из-за несовпадения расписания общественного транспорта и времени проведения процедур мужчине приходилось тратить деньги на такси с октября по декабрь 2018 года, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - Когда же житель Орлова обратился в медучреждение и потребовал компенсировать расходы на проезд, ему отказали.

Тогда мужчина был вынужден пожаловаться в прокуратуру. Орловский районный суд признал его требования законными и обязал Кировскую областную клиническую больницу компенсировать пациенту расходы.

Напомним, что раньше кировчанам выплачивали компенсацию только за поездки на общественном транспорте. Однако теперь жителям области будут частично возвращать сумму, потраченную и на поездки на такси.

ИСТОЧНИК KP.RU