За украденный велосипед кировчанин сел на 4,5 года

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-03T10:22:41+03:00

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4 года 6 месяцев 10 суток проведет житель города Кирова за решеткой за украденный велосипед. Еще в мае 2016 года мужчина пробрался в подъезд одного из домов на улице Труда. Увидел на площадке велосипед и решил, что никто не узнает о его пропаже. Велосипед вывел из подъезда. А потом продал. Владельцы написали заявление о краже. Однако пропажу обнаружили сотрудники полиции. И через покупателей вышли на вора.

Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину» рассматривали в Первомайском районном суде. Так как воришка раньше был судим, то его, как рецидивиста, наказали достаточно жестко.

Ущерб семье, у которой украли велосипед, оценили в 15 тысяч рублей.

- В ходе рассмотрения уголовного дела мужчина вину признал в полном объеме, - комментируют в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - В качестве смягчающих вину обстоятельств суд также учел раскаяние.

ИСТОЧНИК KP.RU