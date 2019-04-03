2019-04-03T10:21:18+03:00
Общество

В Кирове провели ямочный ремонт на 60 участках улиц

Власти обещают, что в мае продолжат приводить в порядок дороги
Евгений ДЕМИХОВ
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Ремонт на других улицах будет продолженРемонт на других улицах будет продолженФото: Михаил ФРОЛОВ
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В начале весны подрядчик АО «Гордормостстрой» провел работы на 60 участках городских улиц.

- В первую очередь ямы были ликвидированы на участках магистральных дорог: улицах Производственной, Московской, Воровского, Ломоносова, Ленина, Октябрьском проспекте. Особое внимание обращалось на перекрестки и места прохождения общественного транспорта, - рассказали в Управлении дорожной и парковой инфраструктуры.

Ремонт проводился литым асфальтобетоном. Причем на ремонт этим материалом было выделено 4,7 миллиона рублей. И израсходованы пока не все средства. Поэтому ямочный ремонт на самых аварийных участках будет продолжаться. Литой асфальтобетон можно использовать при температурах до -10 градусов Цельсия.

В мае же ямы будут заливать уже горячим асфальтобетоном.

- В апреле будут проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. На выполнение ямочного ремонта в мае заложено порядка двух миллионов рублей. Перечень участков, подлежащих ремонту, также определится в апреле по итогам сезонного обследования дорог, - сообщили в Управлении дорожной и парковой инфраструктуры.

И в мае начнут реализовывать проект «Безопасные и качественные дороги». За два года действия этой федеральной программы были отремонтированы десятки улиц на общую сумму больше двух миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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