На компенсацию по детским садам выделили из бюджета 97 миллионов

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-03T10:07:49+03:00

Выплаты будет получать один из родителей или опекунов Фото: Алексей ФОКИН

Это на шесть миллионов больше, чем в прошлом году

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В 2018 году на компенсацию родителям из областного бюджета было выделено 91,1 миллиона рублей.

- Выплату получили родители 18,4 тысячи детей, в том числе на первого ребенка - 6,5 тысячи человек, на второго ребенка - 8,9 тысячи и на третьего ребенка - 2,9 тысячи, - сообщает правительство Кировской области. - По сравнению с 2017 годом размер компенсации на одного ребенка в 2018 году увеличился на 0,4 тыс. рублей и составил 4,9 тыс. рублей.

В этом году общая сумма на выплаты увеличилась и составила 97 миллионов рублей.

ВАЖНО

Компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату. Она носит адресный характер и выплачивается при условии, что доход на одного члена семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Кировской области. С 10 декабря 2018 года он установлен в размере 9 897 рублей на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU