2019-04-03T10:07:49+03:00
Общество

На компенсацию по детским садам выделили из бюджета 97 миллионов

Это на шесть миллионов больше, чем в прошлом году
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Выплаты будет получать один из родителей или опекуновВыплаты будет получать один из родителей или опекуновФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В 2018 году на компенсацию родителям из областного бюджета было выделено 91,1 миллиона рублей.

- Выплату получили родители 18,4 тысячи детей, в том числе на первого ребенка - 6,5 тысячи человек, на второго ребенка - 8,9 тысячи и на третьего ребенка - 2,9 тысячи, - сообщает правительство Кировской области. - По сравнению с 2017 годом размер компенсации на одного ребенка в 2018 году увеличился на 0,4 тыс. рублей и составил 4,9 тыс. рублей.

В этом году общая сумма на выплаты увеличилась и составила 97 миллионов рублей.

ВАЖНО

Компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату. Она носит адресный характер и выплачивается при условии, что доход на одного члена семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Кировской области. С 10 декабря 2018 года он установлен в размере 9 897 рублей на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Верхошижемском районе иномарка столкнулась с фурой: погибла женщина
Суд обязал Кировскую областную больницу выплатить своему пациенту компенсацию
За украденный велосипед кировчанин сел на 4,5 года
В Кирове провели ямочный ремонт на 60 участках улиц
В Котельниче планируют открыть новый завод
Взломали? Главные ошибки пострадавшего предпринимателя
«Комсомолка» снова заняла первое место в рейтинге самых читаемых СМИ Кировской области
В Кировской области начали готовиться к переписи населения
Кировчане смогут сдавать батарейки и ртутные лампы в первую неделю каждого месяца
Подросток из Нововятска стал двукратным чемпионом России по карате
Воровского и Октябрьский проспект встали: троллейбус оборвал электропровода
Верхошижемский прокурор потребовал закрыть 17 сайтов, посвященных АУЕ и шоплифтингу
В Котельниче местные жители построили деревянный мостик вместо растаявшей ледовой переправы до Затона
Братьев из Кирово-Чепецка отправят под суд за избиение полицейских