«Комсомолка» снова заняла первое место в рейтинге самых читаемых СМИ Кировской области

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-02T19:55:01+03:00

По данным LiveInternet.ru, материалы на нашем сайте просмотрели 1 миллион 43,5 тысячи раз

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Спешим поблагодарить наших читателей и сообщить вам о том, что «Комсомольская правда» в Кирове» вновь стала самым читаемым интернет-изданием среди местных СМИ. По информации LiveInternet.ru, за прошедший месяц на наш сайт зашли 1 миллион 43,5 тысячи раз. Уникальными посетителями стали 498,7 тысячи человек. Их них 28% читателей - жители Кировской области.

На этот раз, судя по статистике, кировчане вдохновлялись материалами о местных умельцах, вспоминали трагедию с погибшей от истощения девочкой и читали истории спасения животных.

Если же вы еще не успели прочитать эти статьи и заметки, предлагаем вашему вниманию пять самых популярных публикаций в марте:

1. В Кирове умелец превратил свой дом в сказочный мир - 53,7 тысячи просмотров.

2. Кировский умелец построил избушку Бабы Яги на шеститонном пне - 49,8 тысячи просмотров.

3. В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала - 35,2 тысячи просмотров.

4. Кировчанин вывез на санках 13 больных кошек из заброшенной деревни - 20 тысяч просмотров.

5. «За них глотки всем порву»: в Кирове многодетная мать ушла ночью пить с подругами, оставив пятерых детей одних дома - 18,5 тысячи просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU