В Кировской области начали готовиться к переписи населения

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-02T19:52:54+03:00

С 2010 года перепись в России проводят каждое десятилетие Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В 2020 году в этих мероприятиях ожидаются изменения

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Крупномасштабная «проверка» жителей страны начнется только через год. Но готовиться к ней начали заранее.

- С 1 апреля 2019 года в муниципальных районах и городских округах Кировской области приступили к работе уполномоченные по Всероссийской переписи населения 2020 года, - сообщили в Кировстате.

Кстати, в 2020 году в эти мероприятия внесут некоторые изменения. Если раньше, в 2010 и 2002 году, перепись проводилась специалистами непосредственно с населением, то теперь «живого» общения можно избежать. Сделать это можно при помощи портала госуслуг.

В перечне вопросов изменений не предвидится. Сама перепись будет проходить в четыре этапа.

1. 1-10 октября 2020 года. В это время жителей России «перепишут» через единый портал госуслуг.

2. 11-15 октября. Адреса респондентов внесут в списки о прохождении интернет-переписи.

3. 16-27 октября. «Живой» опрос населения.

4. 28-31 октября. Контрольный обход и сдача собранных материалов.

Обработка всей полученной информации займет у специалистов много времени. Хотя первые итоги опубликуют уже в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU