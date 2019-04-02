Кировчане смогут сдавать батарейки и ртутные лампы в первую неделю каждого месяца
В Кирове продолжат работу мобильные пункты по приему ртутьсодержащих отходов. Для каждого района будет отведены определенный день и место, куда кировчане смогут сдать батарейки и ртутные лампы. Такой распорядок начинает действовать с этого месяца.
Так, администрация города Кирова определила, что по первым понедельникам месяца ртутьсодержащие отходы будут приниматься в Ленинском районе, по вторникам - в Октябрьском , в среду - в Первомайском, а в четверг - в Нововятском.
- Напоминаем, что лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства батарейки являются отходами 1-2 классов опасности, - пояснили в администрации города. - Их необходимо правильно утилизировать. Поэтому во всех теруправлениях для кировчан установлены контейнеры для сбора ртутьсодержащих отходов.
Накануне работы мобильного пункта приема в Первомайском районе, территориальное управление сообщило, что жители частного сектора должны будут приносить рутутьсодержащие предметы согласно следующему графику.
09.00 - 09.30 - деревня Большая Субботиха, улица Центральная в районе дома №1;
10.00 - 10.30 - деревня Малая Субботиха, улица Кооперативная, в районе дома №20;
11.00 -11.30 - микрорайон Макарье, улица Проезжая, 39 в районе ООТ «Макарье»;
12.00 - 12.30 - село Порошино, ул.Боровицкая, в районе дома №10;
13.00 - 13.30 - улица Октябрьской Революции перекресток с ул.Боровая;
14.00 - 14.30 - улица Павла Корчагина, 90 в районе ООТ «Филатова»;
15.00 - 15.30 - деревня Гнусино, улица Трактовая, в районе дома №2;
16.00 - улица Павла Корчагина, дом №55 (стационарный пункт приема);
17.00 - улица Розы Люксембург, дом №3, территориальное управление по Первомайскому району (стационарный пункт приема).
ИСТОЧНИК KP.RU