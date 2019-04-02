Кировчане смогут сдавать батарейки и ртутные лампы в первую неделю каждого месяца

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-02T17:10:47+03:00

Во всех районах города будут работать мобильные пункты приема опасных отходов

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В Кирове продолжат работу мобильные пункты по приему ртутьсодержащих отходов. Для каждого района будет отведены определенный день и место, куда кировчане смогут сдать батарейки и ртутные лампы. Такой распорядок начинает действовать с этого месяца.

Так, администрация города Кирова определила, что по первым понедельникам месяца ртутьсодержащие отходы будут приниматься в Ленинском районе, по вторникам - в Октябрьском , в среду - в Первомайском, а в четверг - в Нововятском.

- Напоминаем, что лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства батарейки являются отходами 1-2 классов опасности, - пояснили в администрации города. - Их необходимо правильно утилизировать. Поэтому во всех теруправлениях для кировчан установлены контейнеры для сбора ртутьсодержащих отходов.

Накануне работы мобильного пункта приема в Первомайском районе, территориальное управление сообщило, что жители частного сектора должны будут приносить рутутьсодержащие предметы согласно следующему графику.

09.00 - 09.30 - деревня Большая Субботиха, улица Центральная в районе дома №1;

10.00 - 10.30 - деревня Малая Субботиха, улица Кооперативная, в районе дома №20;

11.00 -11.30 - микрорайон Макарье, улица Проезжая, 39 в районе ООТ «Макарье»;

12.00 - 12.30 - село Порошино, ул.Боровицкая, в районе дома №10;

13.00 - 13.30 - улица Октябрьской Революции перекресток с ул.Боровая;

14.00 - 14.30 - улица Павла Корчагина, 90 в районе ООТ «Филатова»;

15.00 - 15.30 - деревня Гнусино, улица Трактовая, в районе дома №2;

16.00 - улица Павла Корчагина, дом №55 (стационарный пункт приема);

17.00 - улица Розы Люксембург, дом №3, территориальное управление по Первомайскому району (стационарный пункт приема).

ИСТОЧНИК KP.RU