2019-04-02T17:08:15+03:00
Спорт

Подросток из Нововятска стал двукратным чемпионом России по каратэ

В «копилке» Всеволода Беспятых появилась еще одна награда
Евгений ДЕМИХОВ
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Всеволод выстоял пять боев против самых сильных спортсменов России. Фото предоставлено героем публикацииВсеволод выстоял пять боев против самых сильных спортсменов России. Фото предоставлено героем публикации
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За первенство сражались (в буквальном смысле) 24 претендента из разных регионов страны. Но «золото» на соревнованиях по каратэ завоевал 15-летний молодой человек из Нововятска. Всеволод Беспятых побеждает на всероссийском уровне уже второй раз. Но это не единственные его достижения. Три месяца назад он стал обладателем титула чемпиона мира в дисциплине киокушинкай (стиль единоборства).

- Было очень тяжело выдержать эти пять боев, - поделился впечатлениями с «Комсомолкой» спортсмен. - Каждый из противников был силен. Следующие соревнования будут в Германии. Это уже европейский уровень. Подготовка к ним начнется со следующей недели.

Молодой человек рассказал, что на Европу он настроен и очень хочет победить, а главное сейчас - настроиться морально, а также проработать те ошибки, которые он совершил в боях на российском этапе.

Родители переживали за парня. Отец мальчика Валерий Беспятых говорит, что сначала был шокирован победой, а потом пришел в восторг. За достижения сына он благодарит тренера Артема Загребина. Его подопечные привезли с соревнований пять золотых медалей, шесть - серебряных и одну - бронзовую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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