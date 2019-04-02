Воровского и Октябрьский проспект встали: троллейбус оборвал электропровода

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-02T17:06:24+03:00

Из-за сломанной контактной сети троллейбус не может сдвинуться с места

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В Кирове на улице Воровского и Октябрьском проспекте образовалась большая пробка: транспорт движется со скоростью не более пяти километров в час. Причиной дорожного затора стала оборванная контактная сеть троллейбуса. Из-за этой аварии на Октябрьском проспекте застрял троллейбус №3. Фотографии происшествия опубликовали в группе «Местоположение ДПС -Киров».

По фотографии видно, что над проезжей частью нависла балка, на которой держатся провода или устанавливаются навесные дорожные знаки. Вероятно, конструкция сломалась после контакта со штангами троллейбуса.

Однако официальных данных нет: в УГИБДД России по Кировской области информации об аварии и пробке не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU