Верхошижемский прокурор потребовал закрыть 17 сайтов, посвященных АУЕ и шоплифтингу

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-02T17:04:42+03:00

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На сайтах и страничках в социальных сетях пропагандировали криминальные традиции. На них публиковали фото и видео, посвященные запрещенному в России объединению АУЕ и деструктивному движению шоплифтеров (людей, которые занимаются кражами из магазинов).

- Обнаружены материалы, оскорбляющие сотрудников правоохранительных органов и призывающие к совершению преступлений, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Установлено, что эта информация находится в свободном доступе и побуждает неопределенный круг лиц, в том числе несовершеннолетних, совершать правонарушения, вовлекает их в криминальную субкультуру, влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей.

Прокурор Верхнекамского района потребовал заблокировать эти сайты и странички в социальных сетях. Суд согласился с требованием. Вскоре доступ к ним закроют.

ИСТОЧНИК KP.RU