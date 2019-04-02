Братьев из Кирово-Чепецка отправят под суд за избиение полицейских

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-02T13:49:54+03:00

Братья успокоились, когда блюститель порядка выстрелил в воздух несколько раз Фото: Иван ВИСЛОВ

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Драка произошла в новогодние праздники. 28-летний чепчанин избивал двух молодых людей около местного развлекательного заведения. Когда к нему подошли полицейские и попытались успокоить, он накинулся и на блюстителей порядка. К конфликту подключился брат агрессора.

- Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. - сообщают в СУ СКР России по Кировской области. - Братья нанесли удары по стражам порядка. Полицейским пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Братья успокоились, когда приехал второй наряд силовиков. Молодых людей задержали. На них завели дела по статьям «Применение насилия в отношении сотрудников полиции» и «Побои». В скором времени состоится суд. За эти преступления им грозит до двух и пяти лет лишения свободы соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU