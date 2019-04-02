2019-04-02T12:32:25+03:00
Общество

Кировские байкеры откроют мотосезон 2019 года в Пасху

На празднике прозвучат кавер-версии песен «Мумий Тролля»
Елизавета Захарова
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28 марта в Кирове стартует новый мотосезон. Фото: Сергей ОРЛОВ28 марта в Кирове стартует новый мотосезон. Фото: Сергей ОРЛОВ
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На улицы Кирова вот-вот выедут суровые, брутальные мотоциклисты, которые заполонят весь город! А все потому, что 28 апреля, в Светлый праздник Пасхи, состоится общегородское открытие мотосезона 2019 года. Торжество и кавер-вечеринка пройдет в клубе-ресторане GAUDI.

С каждым годом организаторы праздника пытаются все больше и больше удивлять своих поклонников. В прошлом году на торжественное открытие приехал губернатор Кировской области Игорь Васильев, митрополит Рязанский Владыка Марк, главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов, Артур Беркут и участники группы «Сектор Газа». Чем же в этом году будут удивлять кировчан - пока секрет.

Любой желающий сможет прокатиться на железном мустанге. Фото: Сергей ОРЛОВ

Любой желающий сможет прокатиться на железном мустанге. Фото: Сергей ОРЛОВ

Но организаторы все же чуть-чуть проговорились: открытие мотосезона пройдет под рок-музыку. На сцену один за другим будут выходить рокеры не только из Кирова, но и из других регионов России. Главным хедлайнером этой мототусовки станет лучшая трибьют-группа «Мумий Тролля», которая исполнит каверы на самые известные и любимые песни Ильи Лагутенко и его команды. Также на открытии выступит группа «ИКРА 50», DJ Сет, перед зрителями развернется световое и «Exotic pole dance» шоу, а также пройдет выставка мототехники. Кроме того, участники открытия сезона смогут получить подарки от спонсоров и друзей мотосообщества «Орден Севера».

В два часа дня байкеры съедутся в одном месте и сформируют мотоколонну. Фото: Сергей ОРЛОВ

В два часа дня байкеры съедутся в одном месте и сформируют мотоколонну. Фото: Сергей ОРЛОВ

В этот день байкеров ожидают встречи не только с друзьями, но и с легендарными мотопутешественниками со всей страны.

По старой традиции все желающие смогут наполнить города ревом моторов, прокатившись по улицам на железных мустангах.

Когда: 28 апреля, 18.00

Где: GAUDI, улица Володарского, 103а

Возрастной рейтинг: 18+

ИСТОЧНИК KP.RU

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