В кировские цветники высадят петуньи и бархатцы на 9 млн рублей
Эту сумму потратят на содержание и покупку цветов
Первые работы по благоустройству клумб пройдут в преддверии 9 Мая. Фото: администрация города Кирова
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170 тысяч цветов украсят клумбы Кирова. Планируется высадить петуньи, бархатцы, бальзамин, ипомеи, виолы и колеусы. В первую очередь в городе займутся благоустройством тех мест, в которых будет проходить празднование Дня Победы.
- Цветы высадят вблизи мемориальных зон, - сообщают в администрации города Кирова. - Основной объем работ будет выполнен ко Дню города.
В Кирове порядка 100 цветников. Их площадь составляет 11,3 тысячи квадратных метров. На обустройство клумб в 2019 году выделили девять миллионов рублей из городского бюджета. В эту сумму войдет содержание и уход за цветниками.
ИСТОЧНИК KP.RU