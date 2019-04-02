В кировские цветники высадят петуньи и бархатцы на 9 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-02T12:38:03+03:00

Изменить размер текста: A A

170 тысяч цветов украсят клумбы Кирова. Планируется высадить петуньи, бархатцы, бальзамин, ипомеи, виолы и колеусы. В первую очередь в городе займутся благоустройством тех мест, в которых будет проходить празднование Дня Победы.

- Цветы высадят вблизи мемориальных зон, - сообщают в администрации города Кирова. - Основной объем работ будет выполнен ко Дню города.

В Кирове порядка 100 цветников. Их площадь составляет 11,3 тысячи квадратных метров. На обустройство клумб в 2019 году выделили девять миллионов рублей из городского бюджета. В эту сумму войдет содержание и уход за цветниками.

ИСТОЧНИК KP.RU