2019-04-02T12:45:32+03:00
Общество

Цена памяти о победе: на «Авито» продают грузовик времен Великой Отечественной войны за 1,5 миллиона рублей

Сейчас автомобиль стоит на постаменте в Вятских Полянах
Елизавета Захарова
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Круглый год грузовик стоит на постаменте. Только 9 Мая, во время Парада Победы, он выезжает на улицы города. Фото: avito.ruКруглый год грузовик стоит на постаменте. Только 9 Мая, во время Парада Победы, он выезжает на улицы города. Фото: avito.ru
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Житель Вятских Полян выставил на продажу на сайте «Авито» грузовик ЗиС-5. Все бы ничего, да только автомобиль этот - исторический, прошел от и до Великую Отечественную войну. А сейчас хозяин просит за него полтора миллиона рублей.

- Легендарная оригинальная полуторка, еще на ходу, - уточнил в объявлении хозяин автомобиля Вячеслав. - Ежегодно принимает участие в Параде Победы.

Сейчас раритетный автомобиль стоит на постаменте около бывшей автоколонны. Новость о том, что грузовик продают, разлетелась по социальным сетям. В группе газеты «Вятско-Полянская правда» местные жители негативно отнеслись к этому известию.

- Считаю, что продавать память о Великой Отечественной войне нельзя, - написал пост организатор военно-исторических реконструкций в Вятских Полянах. - Место этой машины - на Площади Победы. Она - достояние всего города. Местная власть должна вмешаться и остановить продажу.

Этот постамент соорудили местные мужики. Фото: avito.ru

Этот постамент соорудили местные мужики. Фото: avito.ru

Владимир, один из местных жителей, узнал, что этот автомобиль в Вятские Поляны пригнал «своим ходом» Павел Банников. А уже потом мужики сами сложили для грузовика постамент и водрузили на него машину.

- Возможно, что наш грузовик - единственный из сохранившихся исправных машин модели «ЗиС-5В», выпущенных на Миасском заводе УралЗиС, - подчеркнул Владимир. - Есть несколько выставочных экземпляров машин подобной модели, но это либо невоенные «ЗиС-5», либо «ЗиС-5В», выпущенные на московском заводе, и большинство из них - неходовые муляжи. Проблему надо ставить шире. В Вятских Полянах имеется несколько технопамятников: паровоз, дорожный каток, мотоцикл ГАИ, первый мотороллер. Все эти памятники с неопределенным статусом: как и этот грузовик, они не включены в реестр объектов культурного наследия.

- Этот автомобиль не числится и никогда не числился в реестре памятников, - прокомментировали ситуацию в администрации города. - Собственником грузовика является акционерное общество «Автоколонна 1322». Он там стоял многие годы и вопросов не возникало. Сейчас собственники могут при желании что-то с ним сделать, но мы уверены, что этого не произойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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