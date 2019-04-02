Щитовка атакует: за первый квартал 2019 года в Кировской области обнаружили 46,2 тонны зараженных фруктов
Россельхознадзор отчитался за работу в первом квартале 2019 года. За три месяца специалисты обнаружили девять случаев заражения импортных фруктов различными вредителями: четыре случая - тутовой щитовкой, три случая обнаружения красной померанцевой щитовки и два случая - калифорнийской щитовкой. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.
Фрукты прошли лабораторные экспертизы, где специалисты подтвердили их «заболевание». Стоит отметить, что зараженные фрукты общим весом 46,2 тонны были ввезены в Кировскую область из Ирана и Пакистана.
Так как данный вид щитовок вредит лишь посадочному материалу (косточки, саженцы и так далее), то Россельхознадзор допустил фрукты к продаже.
ИСТОЧНИК KP.RU