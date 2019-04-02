2019-04-02T09:22:38+03:00
Общество

Щитовка атакует: за первый квартал 2019 года в Кировской области обнаружили 46,2 тонны зараженных фруктов

В наш регион продукты привезли из Ирана и Пакистана
Елизавета Захарова
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46,2 тонны зараженных щитовкой фруктов допустили к продаже. Фото: rshn43.ru46,2 тонны зараженных щитовкой фруктов допустили к продаже. Фото: rshn43.ru
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Россельхознадзор отчитался за работу в первом квартале 2019 года. За три месяца специалисты обнаружили девять случаев заражения импортных фруктов различными вредителями: четыре случая - тутовой щитовкой, три случая обнаружения красной померанцевой щитовки и два случая - калифорнийской щитовкой. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

Фрукты прошли лабораторные экспертизы, где специалисты подтвердили их «заболевание». Стоит отметить, что зараженные фрукты общим весом 46,2 тонны были ввезены в Кировскую область из Ирана и Пакистана.

Так как данный вид щитовок вредит лишь посадочному материалу (косточки, саженцы и так далее), то Россельхознадзор допустил фрукты к продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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