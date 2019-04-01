«Хотелось бы к лучшему все поменять»: дворник выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Кировской области

СЕГОДНЯ 21:59 2019-04-01T21:59:57+03:00

46-летний Алексей Плотников метит в президенты, но для начала решил стать главой региона и записал о себе клип

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Свою предвыборную кампанию на должность губернатора Кировской области начал Алексей Плотников. 46-летней дворник, работающий в Метрограде, опубликовал свое обращение к жителям региона в группе «Злой кировчанин».

- Меня зовут Алексей Плотников, и я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора Кировской области, конечная цель - президент РФ, - написал в обращении Алексей. - Мне надоело смотреть и терпеть, как обкрадывают мой народ, мою страну и решил, что надо что-то делать, хотя бы для будущего своих детей. Начну с этого шага. Как получится, так получиться: будем пытаться изменить ситуацию. Конечно, один в поле не воин, очень рассчитываю на народную поддержку.

Чтобы уж точно прийти по душе кировчанам и завоевать их голоса, Алексей Плотников (который, к слову, позиционирует себя еще и как композитора и автора песен, работающего на заказ) выпустил клип «От дворника до президента». В песне Алексей поет, что «хотелось бы к лучшему все поменять, но для этого нужно хоть кем-то стать». Об обещаниях, которые дают кандидаты Алексей тоже не забыл и сообщил, что при нем кардинально изменится многое!

- Так, первым делом, я снижу плату за ЖКХ минимум в два раза, дальше поглядим, если получиться, то отменим вовсе, - написал в обращении дворник-композитор. - Далее, абсолютно все чиновники будут работать онлайн, в интерактивном режиме, под видео-камерами. И заработную плату им будет определять народ. Сколько достоин получить за проделанную работу, столько и получит. Не справился с задачей - ушел с места. Все значимые важные вопросы, будут обсуждаться и выноситься на голосование с народом, онлайн в интернете. Так же будут выбираться и назначаться все чиновники. Но это только верхушка айсберга. Теперь, кто не равнодушен в судьбе своей страны, в судьбе своего региона, в судьбе своих детей. Просьба подписать петицию о назначении меня на пост губернатора Кировской области.

Пост собрал около тысячи лайков, пятисот комментариев и пятидесяти репостов. Не все кировчане всерьез восприняли кандидатуру Алексея Плотникова, несмотря даже на то, что он создал петицию о выдвижении его на пост губернатора Кировской области, которую подписало пока лишь 15 человек.

- Вносите свои рациональные предложения, - написал мужчина в своей официальной группе в «Вконтакте». - Будем думать, обсуждать, выдвигать и требовать. Будем добиваться справедливости! Конечно, мы не будем отказываться от любой помощи, материальной, юридической, технической. Гарантирую, что все пойдет во благо общего дела! В планах снять фильм в духе «Слуга народа» только с нашими проблемами. Естественно нужны средства. Обращаюсь к предпринимателям, кто заинтересован в раскрутке своего бизнеса и готов вложиться в фильм обращайтесь ко мне.

В обращении Алексей решил заодно и прорекламировать все свои услуги.

- По вопросам интервью, музыкальных выступлений и так далее так же можете обращаться к моему помощнику. Сделаем наш мир лучше! - добавил мужчина и приложил ссылку для донатов, так сказать на хлеб.

ИСТОЧНИК KP.RU