В Кирове с 13 апреля организуют общегородские субботники

СЕГОДНЯ 20:52 2019-04-01T20:52:19+03:00

Субботники вблизи своих помещений должны провести все предприятия и организации. Фото: администрация города Кирова

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Планируется очистить от мусора дороги, пешеходные дорожки, остановки, парки, скверы и мемориальные зоны. Особое внимание уделят тем местам, в которых пройдет празднование Дня Победы. К этому торжеству сити-менеджер приказал готовиться особенно усердно.

- Провести работы по благоустройству и очистке территорий необходимо всем городским службам, - сообщили в администрации города Кирова. - К участию в субботниках нужно привлечь предприятия, общественные организации, арендаторов объектов недвижимости, представителей садоводческих товариществ.

Пока что план мероприятий не утвердили. Известно, что общегородские субботники будут проводиться в несколько этапов с 13 апреля по 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU