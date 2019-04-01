В Кирове с 13 апреля организуют общегородские субботники
Планируется очистить от мусора дороги, пешеходные дорожки, остановки, парки, скверы и мемориальные зоны. Особое внимание уделят тем местам, в которых пройдет празднование Дня Победы. К этому торжеству сити-менеджер приказал готовиться особенно усердно.
- Провести работы по благоустройству и очистке территорий необходимо всем городским службам, - сообщили в администрации города Кирова. - К участию в субботниках нужно привлечь предприятия, общественные организации, арендаторов объектов недвижимости, представителей садоводческих товариществ.
Пока что план мероприятий не утвердили. Известно, что общегородские субботники будут проводиться в несколько этапов с 13 апреля по 9 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU